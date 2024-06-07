Okan Buruk'tan Batshuayi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile ilgili bir düşünceleri olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Batshuayi açıklaması!
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07 Haziran 2024 11:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Michy Batshuayi'ye ilginiz var mı?" sorusunun ardından, "3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı." sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü katıldığı canlı yayında, "Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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