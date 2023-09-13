Okan Buruk'tan 3 isim için karar

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 günde 7 karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Zaha, Ziyech ve Ndombele'yi de kullanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 3 isim için karar
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13 Eylül 2023 08:28
Son güncelleme 13 Eylül 2023 11:52
Galatasaray'ı bir sonraki milli araya kadar lig ve Avrupa'da zorlu maçlar bekliyor.

22 günde 7 maç oynayacak sarıkırmızıların ilk sınavı cumartesi akşamı Samsunspor ile olacak. Haftaya çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı konuk edecek Aslan, Süper Lig'de Başakşehir ve İstanbulspor deplasmanlarının ardından RAMS Park'ta Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, ekim ayının ilk haftasında Old Trafford'da Manchester United'ın karşısına çıkacak ve dönüşte soluğu Antalya'da alacak.

3 YENİ YILDIZ SAHADA OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferleri Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'den bu zorlu maç trafiğinde yararlanmak istiyor. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale getirilmeye çalışılan yıldız oyunculara özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında ihtiyaç var.

49 yaşındaki hoca, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de rotasyon yapmayı düşünüyor ve her futbolcusunu formda tutmaya çalışıyor.

ZIYECH TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, salı günü takımla çalışmalara başladı. Taraftarın bir an önce sahada görmek istediği tecrübeli orta saha, fiziksel eksiğini en kısa sürede kapatmayı planlıyor.

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