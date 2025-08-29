29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-251'
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
2-045'
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Okan Buruk, Singo ile bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo ile Kemerburgaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

29 Ağustos 2025 20:07
Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, yeni takımına alışmaya başladı.

Sarı-kırmızılıların 37 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fildişili oyuncu, Kemerburgar Tesisleri'nde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir araya geldi.

REKOR KIRDI

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı ünvanını aldı.

Fildişili oyuncu, ayrıca yine Türk futbol tarihinin en pahalı 2. transferi oldu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
