Okan Buruk, Singo ile bir araya geldi

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, yeni takımına alışmaya başladı.
Sarı-kırmızılıların 37 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fildişili oyuncu, Kemerburgar Tesisleri'nde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir araya geldi.
REKOR KIRDI
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı ünvanını aldı.
Fildişili oyuncu, ayrıca yine Türk futbol tarihinin en pahalı 2. transferi oldu.
