Okan Buruk şifreyi verdi! ''İlk yarıda fişi çekelim''

Salı günü Ankara'da şampiyonluk turu atmak isteyen Galatasaray dersine iyi çalışıyor, Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk Ankaragücü'nün kupada Başakşehir ve ligde Fenerbahçe ile oynadığı maçı mercek altına aldı. Okan hoca oyuncularına ''ilk yarıda işi bitirelim'' talimatı verdi.
Cimbom, Ankara'da maça başlar başlamaz baskı kuracak. Hedef, kilidi erken açıp 90 dakikayı en az stres ile geçirip şampiyonluğa ulaşmak.
FLORYA KAPI DUVAR!
Yönetim cephesi, Ankaragücü galibiyetine rekor prim sözü verirken, teknik heyet Florya'nın kapılarını dış dünyaya kapadı. Oyuncuları ziyarete gelen yakınları bile tesis bahçesinde bekletiliyor ve antrenman sahasında Futbol A Takımı dışında kimse bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencileri ile özel görüşmeler yaparak motivasyonu üst seviyede tutuyor.
ZANIOLO'YA MİLLİ TAKIM YOLU YENİDEN AÇILDI
İtalyan basınında Nicolo Zaniolo için transfer haberleri çıkarken bir yandan da milli takıma seçileceği detayları yer alıyor. Milan ve İnter'in 23 yaşındaki oyuncu için yarışta olduğu iddia edilirken, İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin, yıldız futbolcuyu Uluslar Ligi maçları için kadroya alacağı duyuruldu.
INTER'DEN 15 GÜNLÜK JEST!
İnter, Serie A'yı ilk 4 sırada bitirmeyi garantilediği için Süper Lig şampiyonu bir ön eleme daha az oynayacak. 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da ön elemeye çıkacak Türkiye şampiyonu, seri başı olacak. 2 tur ve play-off sonunda Şampiyonlar Ligi bileti gelecek.
Cimbom, Ankara'da maça başlar başlamaz baskı kuracak. Hedef, kilidi erken açıp 90 dakikayı en az stres ile geçirip şampiyonluğa ulaşmak.
FLORYA KAPI DUVAR!
Yönetim cephesi, Ankaragücü galibiyetine rekor prim sözü verirken, teknik heyet Florya'nın kapılarını dış dünyaya kapadı. Oyuncuları ziyarete gelen yakınları bile tesis bahçesinde bekletiliyor ve antrenman sahasında Futbol A Takımı dışında kimse bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencileri ile özel görüşmeler yaparak motivasyonu üst seviyede tutuyor.
ZANIOLO'YA MİLLİ TAKIM YOLU YENİDEN AÇILDI
İtalyan basınında Nicolo Zaniolo için transfer haberleri çıkarken bir yandan da milli takıma seçileceği detayları yer alıyor. Milan ve İnter'in 23 yaşındaki oyuncu için yarışta olduğu iddia edilirken, İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin, yıldız futbolcuyu Uluslar Ligi maçları için kadroya alacağı duyuruldu.
INTER'DEN 15 GÜNLÜK JEST!
İnter, Serie A'yı ilk 4 sırada bitirmeyi garantilediği için Süper Lig şampiyonu bir ön eleme daha az oynayacak. 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da ön elemeye çıkacak Türkiye şampiyonu, seri başı olacak. 2 tur ve play-off sonunda Şampiyonlar Ligi bileti gelecek.