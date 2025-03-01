Okan Buruk: 'Sana ihtiyacım var Sara'

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Gabriel Sara, o döneme kadar sarı kırmızılıların en iyisi olarak göze çarpıyordu. Ancak Brezilyalı orta sahanın dönüşü beklenildiği gibi olmadı.
Formunu bir türlü yükseltemeyen Sara'nın performansı nedeniyle, Galatasaray'ın özellikle hücum gücü azaldı.
Sara ile özel olarak ilgilenen teknik direktör Okan Buruk "Çok özel bir oyuncusun. Takımın buralara gelmesinde büyük payın var. Yeniden toparlayacağını biliyorum. Şampiyonluk için sana ihtiyacım var" diyerek moral aşıladı.
Gabriel Sara da Okan Buruk'a sözleri ve verdiği sınırsız detek için teşekkür etti.
Formunu bir türlü yükseltemeyen Sara'nın performansı nedeniyle, Galatasaray'ın özellikle hücum gücü azaldı.
Sara ile özel olarak ilgilenen teknik direktör Okan Buruk "Çok özel bir oyuncusun. Takımın buralara gelmesinde büyük payın var. Yeniden toparlayacağını biliyorum. Şampiyonluk için sana ihtiyacım var" diyerek moral aşıladı.
Gabriel Sara da Okan Buruk'a sözleri ve verdiği sınırsız detek için teşekkür etti.