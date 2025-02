Okan Buruk: 'Mourinho ağlamaya devam etsin'

Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etti.



"ONLAR BAŞVURSUNLAR"



"Mourinho 'Galatasaray eğer şampiyon ve büyük takımsa her maçına yabancı hakem ister' dedi." şeklindeki soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Onlar karar veriyor biliyorsunuz. O konuda biz karar veremiyoruz, onlar karar veriyor. Gerekli başvuruları yapsınlar." ifadelerini kullandı.



"DAHA KÖTÜ HAKEM GÖRMEDİM"



Hakem Vincic'in performansını değerlendiren Buruk, " Bu kadar kötü bir performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçmasapan fauller veren... Bizim aleyhimize bütün maç! Verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, vermediği eller, fauller... Birçok şeyi aleyhimize verdik. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Bu kadar tecrübeli, final yönetmiş bir hakemin elinin ayağının titremesi... 3 kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdü. O kadar bekliyordu ki... Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün iki kere topu yerde sektirmesi var, basketbolcu gibi. Dördüncü hakem 'el' diyor. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlemedi, 'sen karışma' dedi. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesi yüksek değildi. Türk hakemlerden iki misli durdurdu oyunu. Kendi performansının çok altındaydı. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Bunun baskısı vardı. Ben taraflı olabilirim, farklı bakabilirim ama oyunu o kadar çok durdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyun yavaşlatmada daha kötüleri varmış." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı sözler sarf etti.Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekmek isteyen Buruk,