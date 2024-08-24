Okan Buruk 'gönderin' dedi! Oyuncu ayrılmıyor

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play off maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...
AYRILIĞA OLUMLU BAKMIYOR
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Oliveira ile yolların ayrılması bekleniyor. Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.
İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi. Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.
Galatasaray'da 58 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
AYRILIĞA OLUMLU BAKMIYOR
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Oliveira ile yolların ayrılması bekleniyor. Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.
İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi. Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.
Galatasaray'da 58 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.