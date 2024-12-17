Okan Buruk derbilerde benzersiz

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 15 derbinin 11'ini kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk derbilerde benzersiz
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17 Aralık 2024 01:15
Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren teknik direktör Okan Buruk, derbi performansıyla ağızları açık bıraktı.

Galatasaray'ın başında şimdiye dek toplam 15 kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşan Okan Buruk, bu maçların 11'inden galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk; Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçta ise 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Buruk, toplamda 15 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.
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