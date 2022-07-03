Okan Buruk'a İspanyol yardımcı

Domenech Torrent'in sözleşmesini fesheden Galatasaray yönetimi, takımı Okan Buruk'a emanet etti. 48 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Okan Buruk'un yardımcıları da netleşmeye başladı. Başarılı teknik adamın Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı tecrübeli isim İrfan Saraloğlu ekibe katıldı. Son olarak Ayhan Akman yeni idari sorumlusu olarak futbol direktörü Cenk Ergün'ün ekibine dahil oldu.



ISMAEL GARCIA GOMEZ SÜRPRİZİ



Okan Buruk'un kurmayları arasına Ismael Garcia Gomez de dahil oldu. 34 yaşındaki İspanyol teknik adam, son olarak Udinese'de yardımcı antrenörlük yaptı. Garcia ayrıca Asteras Tripoli, Deportiva la Coruna kulüplerinde de farklı görevlerde bulundu.





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