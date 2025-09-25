24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
1-1
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
3-1
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Okan Buruk, 2 milli yıldızdan vazgeçmiyor!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün performanslarıyla öne çıkıyor.

25 Eylül 2025 09:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, 2 milli yıldızdan vazgeçmiyor!




Galatasaray'da her sezon kadroya yeni yıldızlar katılsa da sahadaki en parlak iki isim değişmiyor: Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün.

Süper Lig'de 6'da 6 ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında milli futbolcuların rolü büyük.

TOPLAM 6 GOL VE 3 ASİST

Barış Alper; Gaziantep'te 2 gol 1 asistle oynadı adeta tek başına 3 puanı aldı. Ayrıca Karagümrük ağlarını 1 kez sarstı, Eyüpspor sınavında da 1 asist yaptı.

Yunus Akgün'ün performansı da göz kamaştırıcı. Eyüpspor maçında 1 gol, Konyaspor mücadelesinde de 1 gol 1 asistle oynadı, Frankfurt deplasmanında tek golü attı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
