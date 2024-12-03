Oğuz Aydın istatistiklerde zirvede

Fenerbahçe'de son 2 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçında istatistiklerde de zirveye çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın istatistiklerde zirvede
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03 Aralık 2024 10:01
Fenerbahçe'de son 2 maçta 3 gol, 1 asistle 4 gole katkı veren Oğuz Aydın, Gaziantep FK karşısında istatistiklerde de zirveye çıktı.

13 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Oğuz bu alanda ilk sırada yer adı.

2 şutta 1 kez hedefi tutturan 24 yaşındaki futbolcu 2 şut pası verdi, 4 çalım attı, 5 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, 6 sahipsiz top kazandı.

BU SEZONUN FENERBAHÇE ADINA EN ERKEN GOLÜ

Oğuz Aydın 2 gol, 1 asistle şov yaptığı Kayseri maçının ardından Gaziantep FK'ya da golünü atmayı başardı.

24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda F.Bahçe'nin bu sezon ligdeki en erken golünü kaydetti (02:07). 

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