Oğulcan Çağlayan: 'Sadece elden ofsayt olmaz'

Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



90. dakikada Beşiktaş filelerini havalandıran ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal edilen Oğulcan, hakemin kararına tepki gösterdi.



Oğulcan, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, kazandılar. Benim de ilk golüm olacaktı ve çok anlamlı olacaktı. Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığımı, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde. Beşiktaş kazandı ama son 10 dakikada beraberliği hak ettik. Sonuç böyle oldu." ifadelerini kullandı.



Giresunsporlu futbolcu, "Giresunspor'un en önemli özelliği vazgeçmemek. Çok iyi çalışıyoruz. Coşkulu oynuyoruz. Oyun disiplininde kopmamaya çalışıyoruz. İyi yoldayız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alırız. Geçtiğimiz haftalarda şanssız puanlar kaybettik. Bir yerde dönecek bu. Giresunspor, orta ve üst sıralara tırmanacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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