Nottingham Forest'ta gündem: Arnaud Kalimuendo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, golcü transferi için harekete geçti.



SKY Sports'un haberine göre; İngiliz ekibi, Arnaud Kalimuendo için Rennes ile görüşmelerde bulunuyor. 23 yaşındaki Fransız milli oyuncu, transfer gündeminin aranan forvetleri arasında yer alıyor.



Kalimuendo'nun durumunu diğer Premier Lig ekipleride takip ediyor.



Rennes'e transfer olduğundan bu yana 112 maçta 40 gol ve 14 asist üreten Kalimuendo'nun Fransız kulübü ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



