Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret

Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu, Antalyaspor'u ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kanu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Şahin ve kırmızı-beyazlı takıma ziyaret gerçekleştirdi.



Futbolculuk kariyerinde Ajax, Inter, Arsenal forması da giyen Kanu, Şahin ve Antalyasporlu futbolcularla bir süre sohbet etti.



Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ziyaretin anısına Nwankwo Kanu'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması verdi.





İLGİLİ VİDEO