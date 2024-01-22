Nijerya, Afrika Kupası'nda gruptan çıktı

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun son maçında Jose Peseiro'nun ekibi Nijerya ile Baciro Cande'nin yönetimindeki Gine Bissau karşı karşıya geldi.
Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0 kazanırken galibiyet golünü Opa Sangante kendi ağlarına gönderdi.
Nijerya'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 80, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ise dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu süre almadı.
Bu sonuçla birlikte grubu 7 puanla tamamlayan Nijerya ikinci sırada gruptan çıkarken, Gine Bissau turnuvaya veda etti.
Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0 kazanırken galibiyet golünü Opa Sangante kendi ağlarına gönderdi.
Nijerya'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 80, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ise dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu süre almadı.
Bu sonuçla birlikte grubu 7 puanla tamamlayan Nijerya ikinci sırada gruptan çıkarken, Gine Bissau turnuvaya veda etti.