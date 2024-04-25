Nihat Kırmızı: 'Erden Timur devam etmeli'

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, önemli açıklamalarda bulundu.
Kırmızı, Erden Timur'un göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.
Nihat Kırmızı'nın sözleri şu şekilde;
"Transfer konusunda özellikle Erden Timur çok kıymetli işler yaptı. Yabancı kısıtlaması olacak yeni sezonda. Önümüzdeki dönem Erden Timur'un transfer sürecinde devam etmesini temenni ediyorum. Kulüp sportif anlamda da çok başarılı gidiyor. Bazen aksayan bir şeyler olması kulüplerdeki istikrarsızlıklar ile alakalı. Şampiyon olmadığımız dönemlerde bile bazen mevcut kadro ile devam edilmeli. İç transferde gerekli imzalar atıldı. Takımda kolej havası oluştu. Oyuncular arasında birlik beraberlik hakim. Transferde Okan Buruk ve Erden Timur'un önerileri doğrultusunda konuşuyoruz."
Kırmızı, Erden Timur'un göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.
Nihat Kırmızı'nın sözleri şu şekilde;
"Transfer konusunda özellikle Erden Timur çok kıymetli işler yaptı. Yabancı kısıtlaması olacak yeni sezonda. Önümüzdeki dönem Erden Timur'un transfer sürecinde devam etmesini temenni ediyorum. Kulüp sportif anlamda da çok başarılı gidiyor. Bazen aksayan bir şeyler olması kulüplerdeki istikrarsızlıklar ile alakalı. Şampiyon olmadığımız dönemlerde bile bazen mevcut kadro ile devam edilmeli. İç transferde gerekli imzalar atıldı. Takımda kolej havası oluştu. Oyuncular arasında birlik beraberlik hakim. Transferde Okan Buruk ve Erden Timur'un önerileri doğrultusunda konuşuyoruz."