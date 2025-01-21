Nihat Kahveci: 'Çok acil transfer'

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - Dinamo Kiev maçını değerlendirdi.
Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:
"Muslera, sen bunları tutarsın ya. 13 senedir seni izliyoruz, o topu sen kurtarırsın. Seni Muslera yapan o anlardı. Bir formsuzluğun var, bunu kabul et. Taraftar tepkisinde haklı mı? Bence böyle olmamalıydı. Net olmayan şeyler, insanları rahatsız eder. Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin. Sonra bu performanslar olunca seni ıslıklarlar."
"BU MAÇ TEK BAŞINA MUSLERA'YA YAZMAZ"
"Kimse, hiçbir kulüpten üstün değil. Herkesin yeri doluyor. Kimileri efsane oluyor, kimileri kestane oluyor. Muslera, Galatasaray efsanesi oldu. Ancak bu maç, tek başına Muslera'ya yazmaz. "
"ÇOK ACİL NET TRANSFERLER YAPILMALI"
"Galatasaray'da özellikle bu maçtan sonra gündem; acil, çok acil net transferler yapılmalı. 11 maç üst üste gol yiyorsunuz, hala mesaj almadınız mı? 540 dakikada 1 gol atan Dinamo Kiev, 90 dakikada Galatasaray'a 3 gol attı. Ben bu maçı beraberlik değil, mağlubiyet olarak görüyorum."
"BÖYLE BİR GOLCÜYÜ ALIRLAR MI?"
"Osimhen sürekli ofsayta düşüyor. Sürekli ofsayta düşen bir golcüyü Avrupa takımı alır mı? Ismail Jakobs savunmada kötüydü, yenilen gollerde onun da hatası vardı, hücumda da etkisizdi. Kaan Ayhan'ın zaten haftalardır form düşüklüğü var. Galatasaray'ın iki stoperi gol attı ama takım savunmasında ciddi problem var. Okan hoca da artık bu duruma çözüm aramalı."
"BİR TANE ISIRAN GALATASARAYLI OYUNCU GÖRMEDİM"
"Gabriel Sara yok, Torreira'nın da performansı düştü. Ya 1 tane ısıran Galatasaraylı oyuncu görmedim. Hücumda Yunus Akgün'ü hiç görmedim, Barış Alper Yılmaz ise debelendi durdu. İleride de bir uyumsuzluk gözüküyor."
Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:
"Muslera, sen bunları tutarsın ya. 13 senedir seni izliyoruz, o topu sen kurtarırsın. Seni Muslera yapan o anlardı. Bir formsuzluğun var, bunu kabul et. Taraftar tepkisinde haklı mı? Bence böyle olmamalıydı. Net olmayan şeyler, insanları rahatsız eder. Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin. Sonra bu performanslar olunca seni ıslıklarlar."
"BU MAÇ TEK BAŞINA MUSLERA'YA YAZMAZ"
"Kimse, hiçbir kulüpten üstün değil. Herkesin yeri doluyor. Kimileri efsane oluyor, kimileri kestane oluyor. Muslera, Galatasaray efsanesi oldu. Ancak bu maç, tek başına Muslera'ya yazmaz. "
"ÇOK ACİL NET TRANSFERLER YAPILMALI"
"Galatasaray'da özellikle bu maçtan sonra gündem; acil, çok acil net transferler yapılmalı. 11 maç üst üste gol yiyorsunuz, hala mesaj almadınız mı? 540 dakikada 1 gol atan Dinamo Kiev, 90 dakikada Galatasaray'a 3 gol attı. Ben bu maçı beraberlik değil, mağlubiyet olarak görüyorum."
"BÖYLE BİR GOLCÜYÜ ALIRLAR MI?"
"Osimhen sürekli ofsayta düşüyor. Sürekli ofsayta düşen bir golcüyü Avrupa takımı alır mı? Ismail Jakobs savunmada kötüydü, yenilen gollerde onun da hatası vardı, hücumda da etkisizdi. Kaan Ayhan'ın zaten haftalardır form düşüklüğü var. Galatasaray'ın iki stoperi gol attı ama takım savunmasında ciddi problem var. Okan hoca da artık bu duruma çözüm aramalı."
"BİR TANE ISIRAN GALATASARAYLI OYUNCU GÖRMEDİM"
"Gabriel Sara yok, Torreira'nın da performansı düştü. Ya 1 tane ısıran Galatasaraylı oyuncu görmedim. Hücumda Yunus Akgün'ü hiç görmedim, Barış Alper Yılmaz ise debelendi durdu. İleride de bir uyumsuzluk gözüküyor."