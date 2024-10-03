Nicolo Zaniolo, İtalya'da hayal kırıklığı yarattı!

Şubat 2023'te 15 milyon Euro karşılığında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
2023/2024 sezonunu kiralık olarak Aston Villa'da geçiren yıldız oyuncu, sezon başında ülkesinin takımlarından Atalanta'ya kiralık olarak gönderdildi.
Zaniolo, 20 maç oynaması halinde satın alma opsiyon devreye girecek ve 15.5 milyon Euro bonservis bedeli Galatasaray'a ödenecek. Kiralama bedeli olarak ise 6.4 milyon Euro sarı kırmızılıların kasasına girdi.
SADECE 51 DAKİKA!
Atalanta'ya transfer olduktan sonra sakatlık sorunu yaşayan Zaniolo, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da şimdiye kadar toplamda 51 dakika görev alabildi ve bir kez asist yaptı.
GASPERINI'DEN AÇIKLAMA
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Atalanta'da Teknik Direktör Gian Piero Gasperini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam Nicolo Zaniolo'dan da bahsetti.
66 yaşındaki teknik adam İtalyan yıldızla ilgili olarak; "Uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu anda yeniden form tutuyor. Antrenman yapmadan geldi. Yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu. Biraz sabır gerekiyor. İyi çalışmalı ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.
"FİZİKSEL SORUN YAŞADI"
İtalyan basınından Giordano Signorelli'ye, Nicolo Zaniolo'nun son durumunu sorduk işte verdiği yanıtlar: "Ne yazık ki Zaniolo birkaç fiziksel sorun yaşadı ve kondisyon açısından biraz geride kaldı. Ancak en iyi durumuna gelmek için iyi antrenman yapıyor. Atalanta hücumunda Lookman ve De Ketelaere gibi Gasperini'nin isteklerini zaten bilen oyuncular var ve ilk forvet Retegui. Nicolò'nun zamana ihtiyacı var."
"Şu anda Atalanta'nın oyuncuyu kurtarma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını söylemek zor. Zaniolo'nun kadroya girdiğinde yapacağı etkiyi değerlendirmek gerekecek."
2023/2024 sezonunu kiralık olarak Aston Villa'da geçiren yıldız oyuncu, sezon başında ülkesinin takımlarından Atalanta'ya kiralık olarak gönderdildi.
Zaniolo, 20 maç oynaması halinde satın alma opsiyon devreye girecek ve 15.5 milyon Euro bonservis bedeli Galatasaray'a ödenecek. Kiralama bedeli olarak ise 6.4 milyon Euro sarı kırmızılıların kasasına girdi.
SADECE 51 DAKİKA!
Atalanta'ya transfer olduktan sonra sakatlık sorunu yaşayan Zaniolo, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da şimdiye kadar toplamda 51 dakika görev alabildi ve bir kez asist yaptı.
GASPERINI'DEN AÇIKLAMA
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Atalanta'da Teknik Direktör Gian Piero Gasperini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam Nicolo Zaniolo'dan da bahsetti.
66 yaşındaki teknik adam İtalyan yıldızla ilgili olarak; "Uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu anda yeniden form tutuyor. Antrenman yapmadan geldi. Yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu. Biraz sabır gerekiyor. İyi çalışmalı ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.
"FİZİKSEL SORUN YAŞADI"
İtalyan basınından Giordano Signorelli'ye, Nicolo Zaniolo'nun son durumunu sorduk işte verdiği yanıtlar: "Ne yazık ki Zaniolo birkaç fiziksel sorun yaşadı ve kondisyon açısından biraz geride kaldı. Ancak en iyi durumuna gelmek için iyi antrenman yapıyor. Atalanta hücumunda Lookman ve De Ketelaere gibi Gasperini'nin isteklerini zaten bilen oyuncular var ve ilk forvet Retegui. Nicolò'nun zamana ihtiyacı var."
"Şu anda Atalanta'nın oyuncuyu kurtarma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını söylemek zor. Zaniolo'nun kadroya girdiğinde yapacağı etkiyi değerlendirmek gerekecek."