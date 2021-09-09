Nice - Marsilya maçının cezaları açıklandı

Fransa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Nice - Marsilya maçında yaşananların faturası belli oldu.



Ligue 1 yönetiminin yaptığı açıklamada Nice kulübüne 3 maçtan men cezasının yanı sıra olaylara karışan Alvaro Gonzalez'e ise 2 maçtan men cezası verildi. Ayrıca yarıda kalan maçın tarafsız sahada seyircisiz oynanacağı açıklandı.



Cezalardan nasibini alan Marsilya cephesine ise kaptan Dimitri Payet'e 1 maçtan men ve teknik direktör Sampaoli'nin ekibindeki fizyoterapist Pablo Fernandez'e 1 yıl hak mahrumiyeti cezaları verildi.



Karşılaşma tekrarının ise ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.



NE OLMUŞTU?



Ligin üçüncü haftasında oynanan Nice - Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.



