, geçen sezon Rangers'tan ayrılarak bedelsiz gelen'ten kurtulamıyor.İsmail Kartal yönetimindeki takımda 18 resmi maçta sadece 736 dakika süre alabilen İngiliz sol kanada Fransa Ligi takımlarından Nice'ten teklif vardı ama onlar da 'Oyuncu mental olarak problemli' gerekçesiyle transferden çekildi.27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Lazio'ya transferi gerçekleşecekken son anda gitmekten vazgeçmiş ve takımda kalmıştı.