Nice'in Ryan Kent'ten vazgeçme sebebi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fransız ekibi Nice, bir dönem ilgilendiği Fenerbahçeli Ryan Kent'ten "Oyuncu mental olarak problemli" gerekçesiyle transferden çekildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nice'in Ryan Kent'ten vazgeçme sebebi!
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01 Eylül 2024 11:24
Fenerbahçe, geçen sezon Rangers'tan ayrılarak bedelsiz gelen Ryan Kent'ten kurtulamıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki takımda 18 resmi maçta sadece 736 dakika süre alabilen İngiliz sol kanada Fransa Ligi takımlarından Nice'ten teklif vardı ama onlar da 'Oyuncu mental olarak problemli' gerekçesiyle transferden çekildi.



SON ANDA GİTMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Lazio'ya transferi gerçekleşecekken son anda gitmekten vazgeçmiş ve takımda kalmıştı. 

 
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