Nice'in deplasman kabusu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nice, bu sezon deplasmanlarda zorlanıyor.
DEPLASMANDA KÖTÜ SERİ
Fransız ekibi, bu sezon çıktığı 3 deplasman karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ile Nice, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
DEPLASMANDA KÖTÜ SERİ
Fransız ekibi, bu sezon çıktığı 3 deplasman karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ile Nice, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.