Newcastle United, Fenerbahçe'nin gözdesiyle uzattı

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, adı Fenerbahçe ile de anılan bek oyuncusu Javier Manquillo ile sözleşme uzattı.Siyah-beyazlılar aynı zamanda forvet oyuncusu Andy Carroll ile de yola devam kararı aldı.31 yaşındaki forvet Andy Carroll ve 26 yaşındaki sağ bek Javier Manquillo'nun sözleşmeleri 30 Haziran'da sona eriyordu.İngiliz kulübü Carroll ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, Fenerbahçe'nin transfer gözdelerinden Manquillo ile de 4 yıllık yeni sözleşmeyi resmi hesabından açıkladı.Kariyerinde Liverpool, Atletico Madrid gibi takımların da formasını giyen Javier Manquillo, bu sezon takımıyla 17 resmi maça çıktı. İspanyol bek oyuncusu bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.İngiliz forvet Andy Caroll ise; bu sezon Newcastle United forması ile 16 resmi maça çıktı. 1,93'lük forvet bu maçlarda takımına 5 asistlik katkı sağladı.