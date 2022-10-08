İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Brenftord karşı karşıyam geldi. Sports Direct Arena'daki maçı kazanan 5-1'lik skorla Newcastle United oldu.



Eddie Howe'un ekibine galibiyeti getiren golleri 21 ve 56. dakikalarda Bruno, 28. dakikada Jacob Murphy, 82. dakikada Miguel Almiron ve 90. dakikada Ethan Pinnock (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekip Brentford'un tek golü 54. dakikada penaltıdan Ivan Toney'den geldi.



Alınan bu sonuçla birlikte Newcastle United, 14 puana yükseldi. Brentford, 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Brenftord sahasında Brighton'u ağırlayacak.



Fotoğraf Kaynak: Newcastle United / Twitter





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