Newcastle United'dan Kean hamlesi!

Newcastle United, Fiorentina forması giyen Moise Kean ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, Kean'ın menajeriyle temaslara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'dan Kean hamlesi!
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25 Mart 2025 20:31
Newcastle United, Fiorentina forması giyen Moise Kean transferi için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Newcastle United, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Kean'ın menajeriyle görüşmelere başladı.

52 MİLYON EURO'LUK MADDE

Kean'ın Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğu kaydedildi. Newcastle United'ın, Kean ile anlaşması durumunda bu serbest kalma maddesini kullanarak Kean transferini tamamlayabileceği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kean'ın Fiorentina ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fiorentina'da bu sezon 34 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

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