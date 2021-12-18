Nelsson: 'Galatasaray'da oynuyoruz, herkes bunu bilmeli'

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, 1-1 berabere biten Medipol Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



Nelsson, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. O yüzden hiç istemediğimiz, hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Genç bir takımız, yeni bir takımız. Kazanmayı öğrenmemiz gerekiyor." dedi.



"Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyoruz, bunun sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor." diyen Nelsson, "Galatasaray'da oynuyorsanız ne maçı olursa olsun antrenman maçı bile yapsanız hep kazanıyor olmanız lazım. Bu mantaliteyle yaklaşıyor olmanız lazım. Belki de doğru mantaliteyi daha şekilde göstermemiz, adapte olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Danimarkalı oyuncu, "Çok büyük bir camiayız. Ligde konum anlamında çok iç açıcı durumda değiliz ama ne olursa olsun Türkiye'nin en iyi takımıyız. Bunun bilincini sahada göstermeliyiz. Genç bir takımız. Biraz daha akıllıca oynayıp, maçları kazanmayı bilmemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Victor Nelsson, 90+8'de gördüğü sarı kart ile Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.





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