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Neil El Aynaoui, Roma Yolcusu!

AS Roma, Faslı orta saha Neil El Aynaoui'nin transferi için 23+2 milyon euroya anlaşmaya vardı. Genç yıldız, yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

calendar 18 Temmuz 2025 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neil El Aynaoui, Roma Yolcusu!
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Serie A ekibi Roma, Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Roma ile oyuncunun kulübü arasında 23 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren anlaşma sağlandı.

El Aynaoui'nin yarın Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşme belgeleri taraflar arasında imzalanma aşamasına geldi.

LENS KARNESİ

Lens formasıyla 56 resmi maça çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 9 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.

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