Neil El Aynaoui, Roma Yolcusu!

Serie A ekibi Roma, Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui transferinde mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Roma ile oyuncunun kulübü arasında 23 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren anlaşma sağlandı.
El Aynaoui'nin yarın Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşme belgeleri taraflar arasında imzalanma aşamasına geldi.
LENS KARNESİ
Lens formasıyla 56 resmi maça çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 9 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.