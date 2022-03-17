Nef Stadyumu kapalı gişe!

Galatasaraylı taraftarlar, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.



Taraftarlar, ilk maçtaki performanslarıyla öne çıkan kaleci Pena ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tribüne çağırdıkları futbolculara destek verdi.



Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde "Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz", "Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi", "Nesilden Nesile Mirastır Bize Çanakkale" pankartları açtı.



Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.





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