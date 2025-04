Necla Güngör Kıragası: 'Play-off'a kalabiliriz'

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bu oyuncu grubuna çok güveniyorum. En kötü play-off oynayacağımızdan da son derece eminim." dedi.



Kıragası, karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivas'ta bulunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Sivas'ın çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Kıragası, "Milli takımı bu kadar güzel kucakladıkları için tüm halka, yerel yönetime, herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.



Gruptaki üçüncü maçlarında Slovenya'ya talihsiz bir şekilde yenildiklerini anımsatan Kıragası, şunları kaydetti:



"Maçı değerlendirmek gerekirse, iki yarı olarak değerlendirmek lazım. Birinci yarıda Slovenya'nın hareketli oyununa veremediğimiz tepki ve sonrasında gelen goller. İkinci yarı ise tam milli takımına yakışır şekilde bir mücadele ve o hareketliliği, o reaksiyonu verebildiğimiz bir maç oldu. Bu takım bu oyuncularla C Ligi'nden B Ligi'ne yükseldi, tarihinde ilk defa play-off oynadı. Yarın da en güzel kırılma anımızı yaşayacağımız. Oyuncularımın grupta lider olan Slovenya'ya karşı en iyi mücadelelerini vereceklerinden de son derece eminim."



"Play-off oynama şansımız var"



Grupta play-off oynamak istediklerini belirten Necla Güngör Kıragası, "Hala şansımız var. Slovenya'ya baktığınız zaman şu an grup lideri, dünya sıralamasında 25'inci olan İrlanda'yı 4-0 yendi." diye konuştu.



Slovenya'nın tarihinin en iyi sıçramasını yaptığına dikkati çeken Kıragası, şöyle devam etti:



"Bu oyuncu grubuna çok güveniyorum. En kötü play-off oynayacağımızdan da son derece eminim. Çünkü biz zoru seviyoruz, zor maçları seviyoruz. Birbirimize güvendiğimiz zaman, sıkı sıkı sarıldığımız zaman Türk kadınının neler yapabileceğini çok iyi göstereceğimizden de eminim. Hedefimiz her zaman olduğu gibi çok yüksek. Tarihimizde ilk defa geçen sene bir play-off oynadık, bu sefer play-off'tan da çıkmak istiyoruz."



Kıragası, yarın oynayacakları maçın önemini vurgulayarak, taraftarlardan destek istedi.



"Zor rakipleri seviyoruz"



Milli futbolcu Ece Türkoğlu ise Slovenya'dan talihsiz bir sonuçla döndüklerini anımsattı.



Beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını aktaran Ece Türkoğlu, "Bizim için çok önemli bir maç, grubumuz gerçekten çok zor ve bunun farkındayız. Zor rakiplerimiz var. Slovenya çok hareketli bir takım, gerçekten iyiler. Ama biz de zor rakipleri seviyoruz, zor rakiplerle oynamak bizim için daha iyi. Yarın için umutluyum ve gerçekten 3 puan için sahaya çıkacağız. Sivas halkına ve bizi buraya gelip destekleyen taraftarları da üzmeyeceğimize eminim." değerlendirmesinde bulundu.



Milli futbolcu Ebru Topçu da takım arkadaşlarına güveninin sonsuz olduğunu dile getirerek, "Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Sivas halkını da yarın destekleri için sahaya bekliyoruz. Onların destekleriyle her zaman daha iyi motive oluyoruz, daha iyi oynuyoruz." şeklinde görüş belirtti.