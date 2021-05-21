Necip Uysal dünya evine girdi

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.