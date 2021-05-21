Necip Uysal dünya evine girdi

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ın futbolcularından Necip Uysal, dünya evine girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Necip Uysal dünya evine girdi
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21 Mayıs 2021 22:01
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.

Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.




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