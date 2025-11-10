Necip Uysal'dan bahis skandalı hakkında açıklama: "Ben oynamadım!"

Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Necip Uysal'dan bahis skandalı hakkında açıklama: 'Ben oynamadım!'
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti. 

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BAHİS OYNAMADIM"



"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

"SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIM!"

Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip Uysal "Benim eşim hamile, ailecek inanılmaz üzüldük. Bana bunu nasıl yaparlar? Yasal bi siteden, Uganda ligine bahis yaptığımı iddia etmişler. Hiçbir bahis sitesine üyeliğim yok. Telefonumda bahis app'i yok. Asla bahis oynamadım. Salı günü savcılığa başvuruyorum. Nasıl bunu araştırmadan böyle ilan ediyorlar? İnsanları lekelemek bu kadar kolay olmamalı." ifadelerini kullandı.

