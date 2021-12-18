Necati Ateş: "Yakalıyor, atamıyor, üzülüyoruz"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necati Ateş: 'Yakalıyor, atamıyor, üzülüyoruz'
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18 Aralık 2021 22:09
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Necati Ateş, "Rakipten daha çok pozisyona giriyor, şut atıyorsun. Her maç oyun gücümüz rakipten daha iyi. Skoru artıracak diğer golü bulamadığımız için beraberliğe üzüldük. Biz Galatasaray'ız. Her zaman beraberliğe üzülürüz. Kazanabilecek golleri bulduğumuz zaman, atmamız lazım. Pozisyon yakaladık da. İkinci yarı oyunu sürklase ettik oyunu ama daha çok pozisyon bulduk, şut attık atamadık. Üzüntülüyüz. Beraberlik bizi hiç mutlu etmez." ifadelerini kullandı.

"ZORUNU ATIYOR, KOLAYINI KAÇIRIYORUZ"

"Bu kadar çalışmanın, eforun karşılığı bu olmamalı." diyen Necati Ateş, "Mustafa muhteşem atıyor, daha kolaylarını atamıyoruz. Böyle çok puan kaybettik. Devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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