NBA ve NBPA, toplu pazarlık sözleşmesinin koşullarını kesinleştirdiler!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) 2019-20 sezonunun Orlando'da yeniden başlatılması için revize edilen toplu pazarlık sözleşmesinin koşullarını kesinleştirdiler.



Cumartesi günkü lig notunda yer alan tüm takımlar üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Bununla birlikte, lig çapında dağıtılan nota göre, Orlando'da yedek oyuncuların kullanımında bir değişiklik var: KOVID-19 için pozitif test sonucu alan bir oyuncuyu değiştirmenin, pozitif test sonucu alan oyuncunun antrenman yapmasından sonraki en geç yedi gün içinde gerçekleşmesi gerekiyor.



Ligin işlem penceresi bugün başlayacak, ancak birkaç takımın oyuncularla sözlü anlaşmaları bulunuyor.



Her iki taraf da, sezona katılan oyuncular için, koronavirüs ile alakalı veya kariyer bitirebilecek sakatlıkları kapsayacak şekilde geliştirilmiş bir sigorta planı koymayı kabul etti. Bu grup sigortası, oyuncuların birkaç milyon dolarını karşılayacak.



OYUNCULAR, ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRMİŞLERDİ



Bu anlaşma, NBA tekrar başlamadan önce gereken son birkaç adımdan biri oldu. NBPA'in bir kısmı, uzun bir aradan sonra gerçekleşmesi muhtemel olan kariyer tehdit edebilecek sakatlıklar ve koronavirüs konusunda, ayrıca Walt Disney World'deki aileleri kapsayan katı kurallarla ilgili endişelerini dile getirmişti.



Black Lives Matter hareketi ile sivil huzursuzluk içinde basketbola devam etmenin çeşitli ihtimalleri de, endişeler arasında ortaya çıkmıştı.



Oyuncular, sezonun devam etmesine izin vermenin en iyi yol olduğunu kabul etmiş olsalar da, birkaç oyuncu Çarşamba günü geç saatlerde sezona dönme ihtimalini kendileri için devre dışı bırakabilir.



