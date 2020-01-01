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NBA ve NBPA anlaştı, serbest oyuncu dönemi 20 Kasım'da!

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, ligin yaptığı açıklamaya göre, 2020-21 sezonu öncesinde toplu pazarlık anlaşmasını düzenlemeyi kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, ligin yaptığı açıklamaya göre, 2020-21 sezonu öncesinde toplu pazarlık anlaşmasını düzenlemeyi kabul etti.

Serbest oyuncu görüşmelerinin 20 Kasım'da başlayacağı, imzalara ise 22 Kasım itibariyle izin verileceği açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, her iki taraf da NBA'in diğer işlemlere ilişkin - takas ve sözleşme seçenekleri dahil - moratoryumunu kaldırmaya yönelik görüşmelerde ilerliyor.

22 Aralık'ta başlayacak ve 72 maçtan oluşacak 2020-21 sezonu için maaş sınırının 109.14 milyon dolarda kalacağı kaydedildi. Üst sınır ve vergi seviyesinin (gelecek sezon 132.63 milyon dolar), daha sonra CBA'in (toplu pazarlık sözleşmesi) geri kalanındaki her yıl için sırayla %3 ve %10'luk artışlara tabi olacağı belirtildi.

Oyuncuların ayrıca mevcut CBA'in herhangi bir sezonunda hiçbir zaman maaşlarının %20'sinden fazlasınının emanette tutulmayacağı da eklendi. 2020-21 sezonu için emanet rakamı ve başlangıç tarihi, bildirildiğine göre lig ve sendika arasındaki müzakerelerin önündeki ana engeldi.


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