Los Angeles Clippers'a karşı NBA'in vereceği ceza merak konusu olurken, rakip takım yöneticileri bu konuda sert yaptırımlar talep ediyor.NBA muhabirleri Jake Fischer ve Marc Stein'in haberine göre, Kawhi Leonard'ın Aspiration şirketiyle yaptığı tartışmalı anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından birçok yönetici, ligin Clippers'a karşı ağır cezalar uygulamaması halinde benzer yasa dışı yolların yayılabileceği uyarısında bulundu.The Stein Line'ın haberine göre, bir NBA stratejisti şu ifadeleri kullandı:NBA'in toplu iş sözleşmesi (CBA), tüm takımların adil şartlarda oyuncu transfer etmesini sağlamak için hazırlanmıştı. Oyuncu maaşları için belirlenen maksimum kontratlar ve maaş tavanı, ligde eşit rekabet ortamını korumayı hedefliyor. Bu kuralların etrafından dolanmak sadece yasak değil, ligin bütünlüğünü de tehdit ediyor.Clippers'ın Aspiration'ı Leonard'a ek ödeme yapmak için bir paravan olarak kullandığını kanıtlamak için NBA'in güçlü delillere ihtiyacı var. Şu ana kadar elde edilen bilgiler kesin olmasa da oldukça şüpheli görünüyor. Leonard milyonlarca dolar almasına rağmen şirket adına hiçbir etkinlikte bulunmadı. Üstelik Clippers'ın azınlık sahibi Dennis Wong'un, Aspiration'a yatırım yaptığı ve şirketin Leonard'a ödeme yapmayı geciktirdiği dönemde bu sürece dahil olduğu ortaya çıktı. Kawhi'nin "diz sertliği" nedeniyle bir süre forma giymediği, ancak Aspiration borcunu ödediğinde sezonun kalanında parkelere döndüğü de kayıtlara geçti.