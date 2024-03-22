G League başkanı Shareef Abdur-Rahim, NBA'in 2023-24 sezonunun ardından Ignite takımını kapatacağını duyurdu.



Geliştirme ekibi, 2020 yılında Draft öncesi uygun adaylar için NBA'e giden alternatif bir yol olarak kurulmuştu.



Houston Rockets'tan Jalen Green, Golden State Warriors'tan Jonathan Kuminga ve Portland Trail Blazers'tan Scoot Henderson, bu programa katılan önemli oyuncular arasında yer alıyordu.



Öğrenci sporcuların para kazanmasına olanak tanıyan Ignite'ın, NCAA'in isim, imaj ve benzerlik politikalarını benimsemesi bu programın geleceği hakkında şüphe uyandırıyordu.





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