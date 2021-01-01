NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası!

NBA, Minnesota Timberwolves'u Eylül ayında Miami'de sezon öncesi antrenman seansları gerçekleştirdiği için 250 bin dolar para cezasına çarptırdı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre bu antrenman seansları, takımın yeni azınlık sahibi Alex Rodriguez'in Miami'deki evinde yapılmıştı. Ancak, takımların bu süreçte kendi şehirleri dışında antrenman yapılmasına izin verilmiyor.



Ekip tarafından Eylül ayında paylaşılan birkaç tweet, ekibin oyuncularının ve personelinin Miami'de hazırlanmış olan antrenmanlara katıldığını gösteriyordu.



Rodriguez ve milyarder işadamı Marc Lore, Temmuz ayında Timberwolves ve WNBA Minnesota Lynx'in resmi olarak ortak sahibi olmuş ve takımın %20'sini satın almışlardı. İkili, satın alma süreci sırasında kendilerine yardımcı olmak için geçici olarak kontrolde kalacak olan Glen Taylor'a takım için 1.5 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.



