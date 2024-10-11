NBA'deki 30 takımın, 2024-25 sezonu için beklentileri neler?

NBA'deki 30 takımın da önümüzdeki sezon sahip olabilecekleri beklentileri ve kat edebilecekleri mesafeleri sizler için derledik!

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NBA'deki 30 takımın, 2024-25 sezonu için beklentileri neler?
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11 Ekim 2024 17:04
Son güncelleme 11 Ekim 2024 17:19
NBA'de serbest oyuncu dönemini oldukça hareketli geçiren bazı takımların yanı sıra, kimileri önceki sezon sahip oldukları kadroyu korumayı tercih ederken, bazı takımlar ise geleceğe yönelik çok fazla girişimde bulunmadı.

Sezon öncesine damga vuran hamleler arasında New York Knicks'in Karl-Anthony Towns takasıyla birlikte, yaz dönemi başında Klay Thompson'ın uzun süredir formasını giydiği Golden State Warriors'tan ayrılarak Dallas Mavericks'in yolunu tutması ve Philadelphia 76ers'ın Paul George'u kadrosuna katması gibi gelişmeler yer aldı. 

Boston Celtics'in şampiyonluğu tekrarlayıp tekrarlamayacağı, Knicks'in beklenen bir sonraki adımı atıp atmayacağı ve 76ers'ın Doğu'dan NBA Finalleri'ne yükselip yükselmeyeceği gibi sorular, bu yaz gündeme oturan konulardan birkaçıydı.

İşte 30 takımın da yeni sezondan beklentileri!
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