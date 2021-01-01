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NBA'de haftanın oyuncuları, Curry ve Bridges!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, 2021-22 sezonunun 1. haftasında sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, 2021-22 sezonunun 1. haftasında sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Curry, Warriors'ın 3-0 ile kapattığı haftada 31.0 sayı, 9.0 ribaund, 7.0 asist ve 2.3 top çalma ortalamaları tutturdu:

19 Ekim: 21 sayı (5/21 şut isabeti, 2/8 üçlük), 10 ribaund, 10 asist, 3 top çalma.
21 Ekim: 45 sayı (16/25 şut isabeti, 8/13 üçlük), 10 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 1 blok.
24 Ekim: 27 sayı (9/23 şut isabeti, 4/15 üçlük), 7 ribaund, 10 asist, 3 top çalma.

Hornets'ın da 3-0'lık seri yakaladığı haftada Bridges, üç maçta 25.0 sayı, 8.0 ribaund, 2.0 asist ve 2.7 top çalma ortalamaları yakaladı:

20 Ekim: 13 sayı (4/8 şut isabeti, 1/4 üçlük), 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 1 blok.
22 Ekim: 30 sayı (13/24 şut isabeti, 4/9 üçlük), 7 ribaund, 3 top çalma.
24 Ekim: 32 sayı (9/16 şut isabeti, 3/5 üçlük), 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 1 blok.


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