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NBA, Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda İngiltere başbakanı ile görüştü

NBA başkanı Adam Silver ve Yardımcısı Mark Tatum, lig yönetiminin Avrupa'daki varlığını genişletme planları kapsamında bu hafta Londra'da Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

calendar 31 Temmuz 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda İngiltere başbakanı ile görüştü
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NBA başkanı Adam Silver ve Yardımcısı Mark Tatum, lig yönetiminin Avrupa'daki varlığını genişletme planları kapsamında bu hafta Londra'da Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Deneyimli NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre, bu görüşme Silver ve Tatum'ın bölgeye düzenlediği kapsamlı ziyarette gerçekleştirdikleri birçok üst düzey temastan yalnızca biri oldu.

İkilinin ayrıca ABD'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Warren Stephens, özel sermaye şirketleri KKR ve CVC, RedBird Capital Partners, Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı yetkilileri ile Galatasaray'ın temsilcileriyle de görüştüğü bildirildi.


Ziyaretler, NBA ve FIBA'nın ortak yürüttüğü, 2026–27 sezonunda başlaması planlanan NBA destekli yeni bir Avrupa basketbol ligi oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni yapı, kalıcı kulüpler ile eleme sistemi üzerinden katılacak takımları harmanlayan hibrit bir model olarak tasarlanıyor. Temelinde yerel basketbol geleneklerine sadık kalmayı hedefleyen lig, aynı zamanda uluslararası standartlara uygun bir organizasyon olarak planlanıyor.

Silver'ın ziyareti, yılın başlarında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ve EuroLeague A lisansına sahip tüm kulüplerin (CSKA Moskova hariç) katıldığı üst düzey toplantının ardından geldi.

Toplantıda FIBA takviminin yeniden düzenlenmesi, milli takım pencereleri ile oyuncu uygunluğu gibi konular masaya yatırıldı. Ancak yeni ligin oluşum sürecine dair en büyük çekincelerden biri, bazı EuroLeague kulüplerinin katılım için istenen yüksek giriş ücretlerine yönelik itirazı oldu.

Tüm bu gelişmelere rağmen NBA'in Ocak 2026'da Berlin ve Londra'da oynanacak normal sezon maçlarını duyurması, ligin Avrupa'daki etkisini artırma konusunda kararlı olduğunu ortaya koydu.

NBA tarihinde Almanya'daki ilk resmi maç 15 Ocak'ta Uber Arena'da Memphis Grizzlies ile Orlando Magic arasında oynanacak. Bu karşılaşmayı 18 Ocak'ta Londra'daki The O2 Arena'da gerçekleşecek olan ve aynı takımların karşı karşıya geleceği onuncu İngiltere maçı takip edecek.

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