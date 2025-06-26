NBA başkanı Adam Silver, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın NBA Finalleri 7. maçında yaşadığı Aşil tendonu yırtılmasından önce bile ligin bu sakatlık türünü araştırmaya başladığını açıkladı.Silver, ESPN'e yaptığı açıklamada bu sezon yedi oyuncunun Aşil yırtığı yaşadığını belirtti. Bu isimler:(Pacers),(Pelicans),(Heat) ve playoff'ta sakatlanan(Celtics),(Bucks) ve(Pacers) oldu. Geçen sezon ise hiçbir oyuncuda bu sakatlık türü görülmemişti.Silver'a göre, bir önceki sezonda bu tipte hiçbir sakatlık yaşanmamıştı:Bu artış, yıllardır zaman zaman tartışılan şu soruyu yeniden gündeme getirdi: NBA sezonu çok mu uzun? Silver bu görüşe katılmadığını belirtti ve oyuncuların sezon dışı çalışma rejimlerinin olası etkisine dikkat çekti:Silver, ayrıca yapay zekâ destekli analizlerle tüm maç görüntülerinin incelendiğini ve potansiyel sakatlık risklerini tespit etmede teknolojinin önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.