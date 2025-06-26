NBA başkanı Adam Silver, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın NBA Finalleri 7. maçında yaşadığı Aşil tendonu yırtılmasından önce bile ligin bu sakatlık türünü araştırmaya başladığını açıkladı.
Silver, ESPN'e yaptığı açıklamada bu sezon yedi oyuncunun Aşil yırtığı yaşadığını belirtti. Bu isimler: James Wiseman, Isaiah Jackson (Pacers), Dejounte Murray (Pelicans), Dru Smith (Heat) ve playoff'ta sakatlanan Jayson Tatum (Celtics), Damian Lillard (Bucks) ve Haliburton (Pacers) oldu. Geçen sezon ise hiçbir oyuncuda bu sakatlık türü görülmemişti.
Silver'a göre, bir önceki sezonda bu tipte hiçbir sakatlık yaşanmamıştı:
"Tyrese'in Aşil yırtığından önce bile bir uzmanlar paneli oluşturmuştuk. Bu sezon yedi vakamız oldu. Geçtiğimiz sezon ise sıfırdı. Aynı şartlar altında bu kadar dramatik bir artış yaşanması endişe verici. Ligde bir sezonda gördüğümüz en yüksek Aşil yırtığı sayısı daha önce dörttü."
Bu artış, yıllardır zaman zaman tartışılan şu soruyu yeniden gündeme getirdi: NBA sezonu çok mu uzun? Silver bu görüşe katılmadığını belirtti ve oyuncuların sezon dışı çalışma rejimlerinin olası etkisine dikkat çekti:
"Son 10 yıla baktığımızda Aşil sakatlıklarının çoğu All-Star arasından önce gerçekleşmiş. Yani bu, doğrudan maç sayısıyla açıklanabilecek bir durum değil. Günümüz NBA oyuncuları yaz döneminde, üç maçlık haftalardan daha yoğun çalışıyor olabilir. Bu da vücutlara fazladan yük bindiriyor."
Silver, ayrıca yapay zekâ destekli analizlerle tüm maç görüntülerinin incelendiğini ve potansiyel sakatlık risklerini tespit etmede teknolojinin önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.
Silver, ESPN'e yaptığı açıklamada bu sezon yedi oyuncunun Aşil yırtığı yaşadığını belirtti. Bu isimler: James Wiseman, Isaiah Jackson (Pacers), Dejounte Murray (Pelicans), Dru Smith (Heat) ve playoff'ta sakatlanan Jayson Tatum (Celtics), Damian Lillard (Bucks) ve Haliburton (Pacers) oldu. Geçen sezon ise hiçbir oyuncuda bu sakatlık türü görülmemişti.
Silver'a göre, bir önceki sezonda bu tipte hiçbir sakatlık yaşanmamıştı:
"Tyrese'in Aşil yırtığından önce bile bir uzmanlar paneli oluşturmuştuk. Bu sezon yedi vakamız oldu. Geçtiğimiz sezon ise sıfırdı. Aynı şartlar altında bu kadar dramatik bir artış yaşanması endişe verici. Ligde bir sezonda gördüğümüz en yüksek Aşil yırtığı sayısı daha önce dörttü."
Bu artış, yıllardır zaman zaman tartışılan şu soruyu yeniden gündeme getirdi: NBA sezonu çok mu uzun? Silver bu görüşe katılmadığını belirtti ve oyuncuların sezon dışı çalışma rejimlerinin olası etkisine dikkat çekti:
"Son 10 yıla baktığımızda Aşil sakatlıklarının çoğu All-Star arasından önce gerçekleşmiş. Yani bu, doğrudan maç sayısıyla açıklanabilecek bir durum değil. Günümüz NBA oyuncuları yaz döneminde, üç maçlık haftalardan daha yoğun çalışıyor olabilir. Bu da vücutlara fazladan yük bindiriyor."
Silver, ayrıca yapay zekâ destekli analizlerle tüm maç görüntülerinin incelendiğini ve potansiyel sakatlık risklerini tespit etmede teknolojinin önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.
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