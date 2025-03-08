Nazillispor ile Somaspor ligde rakip

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri istikrara hasret kalan Nazillispor ile Somaspor yarın alt sıraları yakından ilgilendiren 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.



Bu sezon daha önce Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı silinen Nazillispor, son 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp 13 puanla düşme hattından kurtulamadı.



Ligin ikinci yarısında çıktığı 7 maçta hiç galip gelemeyen, 3 maçtır üst üste yenilen 26 puanlı Somaspor, bu mücadeleden önce Teknik Direktör Erman Güraçar'la yollarını ayırıp Özgür Bayer'i göreve getirdi.