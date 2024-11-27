Nazillispor'da teknik değişim

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilip 6 puanla düşme hattında kalan Nazillispor'da teknik direktör Gürhan Sönmez ile yollar ayrılırken, takımın başına yardımcı antrenör Hakan Fırıloğlu getirildi.



Sezona teknik direktör Özkan Kılıç'la başlayan ardından Sönmez'e takımı emanet eden yönetim, bir kez daha değişikliğe gitti. Gürhan Sönmez yönetimindeki Nazillispor oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligde 6 puan topladı.



Göreve gelen Hakan Fırıloğlu ilk idmanına çıktı. Nazillispor bu hafta sonu evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek.



