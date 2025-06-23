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Nazillispor'da iki fesih daha

3. Lig'e düşen Nazillispor'da takımdan ayrılan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.

calendar 23 Haziran 2025 16:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da iki fesih daha
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3'üncü Lig'e düşen Nazillispor'da takımdan ayrılan oyunculara yenileri eklenmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda alacakları ödenmeyen stoper Nicolo Avellino ve orta saha oyuncusu Yusuf Mert Yıldırım da sözleşmelerine tek taraflı feshetti. Nazilli ekibinde daha önce Batuhan Temelli, Gökmen Aydoğdu, Kürşad Babamoğlu ve Serkan Güler sözleşmelerini sonlandırırken, kiralık oynayan Ahmet Efe Şimşek, Davut Yusuf Özçelik, Emrullah Ertuş ve Enes Alp kulüplerine döndü.

 

Nazillispor'da mukaveleleri 30 Haziran'da sona erecek Bayram Enes An, Emre Lale, İlkay İşler, Kutsal Manici, Mehmet Emin Mumcu, Muhammet Mustafa Usta, Mustafa Güngör, Mücahit Kaya, Oğuzcan Kesgin, Oğuzhan Kayar, Selçuk Hakalmaz, Uygar Mert Zeybek, Yakup Emre Bakkal ve Zahit Fındık serbest kaldı. Siyah-beyazlı kulübü devretmek isteyen Başkan Şahin Kaya henüz bir yatırımcı ile anlaşma sağlayamadı. Nazilli temsilcisinde büyük bir belirsizlik hakim.



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