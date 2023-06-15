Nate Sestina, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Yeni sezonda ligde ve THY EuroLeague'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Sarı-lacivertli kulüp için son olarak Nate Sestina iddiası geldi.



Litvanya'dan Basket News'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Türk Telekom'dan Sestina ile anlaşma sağladığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Geride kalan sezonda EuroCup'ta finale kalan ve ligde normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un önemli isimlerinden biri olan Sestina, 22 maçta 10.4 sayı, 4.6 ribaund ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.





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