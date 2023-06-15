Nate Sestina, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'dan Nate Sestina'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nate Sestina, Fenerbahçe'ye imza atıyor
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15 Haziran 2023 11:39
Yeni sezonda ligde ve THY EuroLeague'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp için son olarak Nate Sestina iddiası geldi.

Litvanya'dan Basket News'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Türk Telekom'dan Sestina ile anlaşma sağladığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geride kalan sezonda EuroCup'ta finale kalan ve ligde normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un önemli isimlerinden biri olan Sestina, 22 maçta 10.4 sayı, 4.6 ribaund ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.

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