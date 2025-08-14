Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!

Leipzig forması giyen Eljif Elmas, eski takımı Napoli'ye geri dönebilir.Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Napoli, Makedon futbolcu ile ilgileniyor ve bu transfer için somut adımlar attı.Leipzig, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmıyor ancak Napoli, Eljif Elmas için girişimlerine devam ediyor.Napoli'ye geri dönmek isteyen Eljif Elmas, Torino'nun da ilgisine rağmen önceliği Antonio Conte'nin ekibine verdi.Leipzig'in kadro yapılanmasında yer almayan Makedon futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da Torino'da kiralık olarak geçirmişti. Torino'da 13 maçta süre bulan Eljif Elmas, 4 kez ağları havalandırdı.Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.