14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!

Napoli, Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, Makedon futbolcunun transferi için somut adımlar attı.

calendar 14 Ağustos 2025 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!
Leipzig forması giyen Eljif Elmas, eski takımı Napoli'ye geri dönebilir.

NAPOLI'DEN SOMUT ADIM

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Napoli, Makedon futbolcu ile ilgileniyor ve bu transfer için somut adımlar attı.

Leipzig, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmıyor ancak Napoli, Eljif Elmas için girişimlerine devam ediyor.

ÖNCELİĞİ ESKİ TAKIMI


Napoli'ye geri dönmek isteyen Eljif Elmas, Torino'nun da ilgisine rağmen önceliği Antonio Conte'nin ekibine verdi.

TORINO'DA FORMA GİYDİ

Leipzig'in kadro yapılanmasında yer almayan Makedon futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da Torino'da kiralık olarak geçirmişti. Torino'da 13 maçta süre bulan Eljif Elmas, 4 kez ağları havalandırdı.

LEIPZIG İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
