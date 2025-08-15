15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-357'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-121'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-466'

Napoli'de Lukaku endişesi!

Napoli, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle endişeli.

calendar 15 Ağustos 2025 20:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Romelu Lukaku'nun sağlık durumu nedeniyle endişeli.

Belçikalı golcü, Olympiakos karşısında 2-1 kazanılan hazırlık maçında kas sakatlığı yaşadı. Politano ve Lucca'nın golleriyle gelen galibiyette sahada yer alan Lukaku, karşılaşma sırasında sol uyluğunda sorun hissederek oyuna devam edemedi. Bu sakatlığın, Sassuolo ile oynanacak sezonun ilk maçında forma giymesine engel olması bekleniyor.

ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Sportmediaset'in aktardığına göre; ilk teşhise göre 31 yaşındaki forvette sol uyluk ön adalesinde (quadriceps) zorlanma tespit edildi. Kesin durum ise en geç pazartesiye kadar yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.


Teknik ekibin hedefi, Lukaku'yu ikinci hafta sonunda başlayacak milli maç arası dönüşünde tamamen hazır hale getirmek. Bu süreçte Napoli, ikinci hafta Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
