Napoli'de Lukaku endişesi!

Napoli, Romelu Lukaku'nun sağlık durumu nedeniyle endişeli.Belçikalı golcü, Olympiakos karşısında 2-1 kazanılan hazırlık maçında kas sakatlığı yaşadı. Politano ve Lucca'nın golleriyle gelen galibiyette sahada yer alan Lukaku, karşılaşma sırasında sol uyluğunda sorun hissederek oyuna devam edemedi. Bu sakatlığın, Sassuolo ile oynanacak sezonun ilk maçında forma giymesine engel olması bekleniyor.ilk teşhise göre 31 yaşındaki forvette sol uyluk ön adalesinde (quadriceps) zorlanma tespit edildi. Kesin durum ise en geç pazartesiye kadar yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.Teknik ekibin hedefi, Lukaku'yu ikinci hafta sonunda başlayacak milli maç arası dönüşünde tamamen hazır hale getirmek. Bu süreçte Napoli, ikinci hafta Cagliari ile karşı karşıya gelecek.