Napoli'de Conte için geri sayım!

Napoli, yeni sezonda takımı Antonio Conte'ye emanet etmek istiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'nin, Conte ile görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.



Kulübün, İtalyan teknik adama 6.5 milyon euro ücret ve üç yıllık bir sözleşme önerdiği kaydedildi. Conte ile yapılan pazarlıklarda sözleşmeye bonus maddeleri de eklendiği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.



Napoli'nin 54 yaşındaki teknik adam ile anlaşmasını kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.





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