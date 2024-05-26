Napoli'de Conte için geri sayım!

Napoli, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli'de Conte için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 14:07
Napoli, yeni sezonda takımı Antonio Conte'ye emanet etmek istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'nin, Conte ile görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Kulübün, İtalyan teknik adama 6.5 milyon euro ücret ve üç yıllık bir sözleşme önerdiği kaydedildi. Conte ile yapılan pazarlıklarda sözleşmeye bonus maddeleri de eklendiği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

Napoli'nin 54 yaşındaki teknik adam ile anlaşmasını kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery