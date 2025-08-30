Napoli'de 50 milyon euro'luk transfer: Hojlund!

Napoli, kadrosunu Manchester United'dan Rasmus Hojlund ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Napoli ve Manchester United, Hojlund'un satın alma opsiyonlu transferi için anlaşma sağladı.



Napoli, Danimarkalı golcü için 6 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Hojlund için yapılan sözleşmede, belirli şartlar altında zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonu yer aldığı ve bu rakamın 44 milyon euro olduğu kaydedildi.



22 yaşındaki Rasmus Hojlund, Manchester United forması altında çıktığı 95 maçta 26 gol attı ve 6 asist yaptı.



