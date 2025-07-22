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Napoli, Chiesa ve Grealish'i gündemine aldı!

Napoli, Dan Ndoye transferinde yaşanan sıkıntılar sonrası gözünü Jack Grealish ve Federico Chiesa'ya çevirdi. Chiesa'nın Liverpool kampına dahil edilmemesi, transfer iddialarını güçlendirdi.

calendar 22 Temmuz 2025 20:17
Haber: Sporx.com dış haberler
Napoli, Chiesa ve Grealish'i gündemine aldı!
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Serie A şampiyonu Napoli, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

Bologna'dan Dan Ndoye ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzler sonrası, rotayı Jack Grealish ve Federico Chiesa'ya çevirdi.

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, yaz transfer döneminde Noa Lang'ı kadrosuna katarak önemli bir hamle yapmıştı. Ancak kulüp, 2025-26 sezonu öncesi hücum hattını tamamlayacak ikinci bir kanat oyuncusunu daha arıyor.

Football Italia'ya göre Napoli'nin ilk hedefi Bologna forması giyen Dan Ndoye'du. Ancak İsviçreli futbolcuya Nottingham Forest'tan gelen teklifin reddedilmesi, pazarlıkları tıkanma noktasına getirdi.



Bu gelişmeler üzerine Napoli, Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'un haberlerine göre Manchester City'den Jack Grealish ve Liverpool'dan Federico Chiesa'yı gündemine aldı. Özellikle Chiesa'nın, Liverpool'un Uzak Doğu kampı kadrosuna alınmaması transfer ihtimalini güçlendirdi.

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