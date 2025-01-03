Nacional-Porto maçı sis nedeniyle ertelendi!

Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında oynanan Porto-Nacional karşılaşması, yoğun sis nedeniyle maçın 15. dakikasında ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nacional-Porto maçı sis nedeniyle ertelendi!
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03 Ocak 2025 23:10
Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Porto, deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi.

MAÇ NEDEN DURDU?

Görüş mesafesinin iyice düşmesiyle tehlikeli bir seviyeye ulaşan sis, hakemi maçı durdurma kararı almaya zorladı. Her iki takımın oyuncuları da hakemin talimatıyla soyunma odalarına geri döndü. Maçın ne zaman devam edeceği ise henüz belirlenmedi.
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